Bonito recebe selo internacional enaltecendo turismo seguro do município

Cidade de Bonito - (Foto: Divulgação)

Bonito, a 300 km de Campo Grande recebeu o selo internacional de turismo seguro "Safe Travels", criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC - World Travel & Tourism Council).

O selo foi entregue após o município ter implementado as medidas de biossegurança preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A adoção das normas em saúde e segurança teve o apoio do Sebrae/MS, que por meio de parceria com Sesi/MS e Senac/MS, lançou em 2020 o programa Bonito Seguro, visando a retomada segura das atividades turísticas na cidade.

O programa Bonito Seguro auxiliou na elaboração de plano de retomada com as associações representativas do trade turístico; capacitou empresas do município nos protocolos de biossegurança; entregou o selo Bonito Seguro para os empreendimentos que cumpriram 100% das medidas de saúde e segurança; reforçou aos turistas a importância das medidas da vigilância sanitária, entre outras ações.

Ao todo, o programa alcançou 2.413 empresas e 693 protocolos de biossegurança foram entregues aos empreendimentos do município. “A ação garantiu a retomada das atividades econômicas. Os turistas voltaram à região, seguindo os limites de capacidade e outras medidas sanitárias impostas pelos protocolos estabelecidos no município. Se trata de um caso de sucesso, exemplo para outros destinos no país”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Com a atuação em Bonito, Mato Grosso do Sul tornou-se um dos primeiros estados brasileiros a conquistar o selo "Safe Travels". Além do funcionamento seguro, o destino de ecoturismo se destaca pelo turismo de aventura, com atrações como paisagens naturais, cachoeiras, grutas, flutuações e mergulhos em rios de águas cristalinas.