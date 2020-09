Billboard Music Awards anuncia indicados

Taylor Swift. A cerimônia de premiação foi adiada por causa da pandemia, e agora será realizada no dia 14 de outubro - ( Foto: Estadão/REUTERS/Steve Marcus )

O prêmio Billboard Music anunciou indicados nesta terça-feira, 22. Taylor Swift e Billie Eilish vão disputar nas categorias Melhor Artista, Melhor Álbum, e Melhor Artista Feminino. Também concorrem ao prêmio, em diversas categorias, Ariana Grande, BTS, Harry Styles, Drake e Post Malone. A cerimônia tinha sido adiada por causa da pandemia do novo coronavírus e agora será realizada no dia 14 de outubro

Confira a lista de indicados às principais categorias:

Melhor artista:

- Billie Eilish

- Jonas Brothers

- Khalid

- Post Malone

- Taylor Swift

Melhor Álbum na Billboard 200:

- Billie Eilish - "When We Fall Fall Asleep, Where Do We Go"

- Ariana Grande - "Thank U, Next"

- Khalid - "Free Spirit"

- Post Malone - "Hollywood's Bleeding"

- Taylor Swift - "Lover"

Melhor Música Top Hot 100

- Lewis Capaldi - "Someone You Loved"

- Billie Eilish - "Bad Guy"

- Lil Nas X - "Old Town Road"

- Lizzo - "Truth Hurts"

- Shawn Mendes e Camila Cabello - "Señorita"

Melhor Artista Masculino

- DaBaby

- Khalid

- Lil Nas X

- Post Malone

- Ed Sheeran

Melhor Artista Feminino

- Ariana Grande

- Halsey

- Lizzo

- Taylor Swift

- Billie Eilish

Melhor Duo/Grupo

- BTS

- Dan e Shay

- Jonas Brothers

- Maroon 5

- Panic At The Disco

Artista Revelação

- Lizzo

- Billie Eilish

- Lil Nas X

- DaBaby

- Roddy Rich