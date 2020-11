'Big Mouth': Netflix divulga estreia e trailer da 4ª temporada

Nova temporada de 'Big Mouth' irá usar 'monstro' para falar de ansiedade durante a adolescência - (Foto: Netflix / Reprodução)

A Netflix lançou nesta sexta-feira, 13, o trailer da 4ª temporada da animação Big Mouth, que estreia no serviço de streaming no dia 4 de dezembro. A comédia foca no dia a dia de um grupo de amigos enquanto passam por dificuldades e inseguranças devido à puberdade.

"Estamos de volta, cambada!", anunciou a empresa em uma publicação no Twitter. A nova temporada irá mostrar os protagonistas em um acampamento de verão e introduzirá o "monstro da ansiedade", um mosquito, que representará as inseguranças e medos dos adolescentes.

O uso de monstros para simbolizar as emoções sentidas ao longo da puberdade não é uma novidade na série. Os jovens Nick, Andrew, Jessi, Jay e Missy são acompanhados por "monstros hormonais", que tem a função de aconselhar e guiar os adolescentes enquanto eles passam por um período de mudanças.

Lançada em 2017, a série ganhou fama ao abordar, com muito humor, temas como sexualidade, relacionamentos e autoaceitação, que continuam a ser elementos importantes na nova temporada. Big Mouth já foi renovada pela Netflix até a 6ª temporada, sem data de estreia definida.