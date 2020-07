Balas, facas e risadas

Pulp Fiction é uma das obras mais lembradas e assistidas do cineasta - (Foto: Reprodução)

O streaming do Telecine tem guardado atrações interessantes, e até coopera com o assinante ao oferecer obras que têm a ver em questão de gênero, temas ou mesmo autor. É o caso de Quentin Tarantino, que pode ser avaliado através de alguns de seus filmes, que integram o catálogo da operadora.

Para os fãs do cineasta, que gosta de usar e abusar de violência e sangue, mas sempre com uma pegada de humor, e também para quem não viu muita coisa dele, aqui as sugestões que estão no canal: Cães de Aluguel (1992), Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994), Kill Bill - Volume 1 (2003), Kill Bill - Volume 2 (2004), Sin City - A Cidade do Pecado (2005), Bastardos Inglórios (2009), além do documentário Quentin Tarantino: Os Oito Primeiros (2019), de Tara Wood.