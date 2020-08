Autora de 'O Segredo' promete ensinar o caminho para a felicidade em novo livro

Rhonda Byrne vendeu 35 milhões de cópias de 'O Segredo' - ( Foto: Reprodução/Site Rhonda Byrne)

Lançado originalmente como documentário em 2006 e depois como livro, O Segredo foi um dos grandes fenômenos do mercado editorial internacional. O livro de Rhonda Byrne foi publicado em mais de 50 idiomas, vendeu 35 milhões de exemplares no mundo inteiro, ficou 200 semanas nas listas de mais vendidos, inspirou outros livros e sua história ganha agora um novo capítulo. Chega às livrarias no dia 24 de novembro, pela HarperCollins, The Greatest Secret.

Segundo a editora, "The Greatest Secret revela o próximo passo de uma jornada que levará o leitor para além do mundo material em direção ao universo espiritual, onde as possibilidades existem". O livro reflete a jornada pessoal de Rhonda, compartilhando saídas para aqueles que vivenciam dificuldades, rumo ao fim do sofrimento e da dor sentidos por tantos, vislumbrando um futuro sem ansiedade ou medo. Ainda segundo comunicado da editora, o livro traz práticas acessíveis e revelações profundas que levam o leitor a uma "jornada incomparável".

"A cada passo dado, você se sentirá mais feliz e sua vida parecerá menos difícil; os medos e as incertezas do futuro deixarão de lhe atormentar, a ansiedade e o estresse de suas lutas diárias ou eventos globais se dissiparão, e você poderá se libertar de qualquer forma de sofrimento," promete Rhonda Byrne no comunicado da HarperCollins. Ela é autora, ainda, de O Poder, Como o Segredo Mudou Minha Vida e A Magia e Hero.

"Após nos ensinar como projetar aquilo que queremos ser, fazer, ou ter, esse novo livro revela a descoberta mais profunda a ser feita por nós mesmos, nos mostrando uma saída para negatividade, problemas e obstáculos rumo à felicidade e bem-estar duradouros," disse Judith Curr, presidente e publisher do grupo editorial.

The Greatest Secret será lançado simultaneamente no Brasil, no Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia e Índia.