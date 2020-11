Ator é encontrado morto em quarto de hotel nos EUA

A causa de morte de Bert Belasco ainda não foi revelada, mas o pai do ator levantou a hipótese de um aneurisma - (Foto:Estadão/Black Entertainment Television)

O ator Bert Belasco foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel na Virgínia, Estados Unidos, nesta segunda-feira, 9. A informação foi confirmada para o site TMZ pelo pai de Bert, que tinha 38 anos de idade e participou de diversas séries.

Segundo o site, Bert estava na cidade de Richmond para gravar um novo filme, e precisou ficar trancado em um quarto de hotel para ficar em quarentena antes de começar as gravações. A namorada dele não teria conseguido contato e pediu para a equipe de hotel verificar a situação do ator, que foi encontrado morto.

Apesar da causa da morte do ator ainda não ter sido confirmada, o pai de Bert Belasco afirmou que suspeitava que o filho tivesse morrido após um aneurisma. O TMZ também informou que foi encontrado sangue em alguns lençóis e que a família aguarda o resultado de uma autópsia.

Bert Belasco ficou mais conhecido por protagonizar a série Lets Stay Together, entre 2011 e 2014, e também fez participações em episódios das séries NCIS: Nova Orleans, Superstore, American Princess e I'm Dying Up Here.