Arthur, Lumena e Projota estão no quinto paredão do 'BBB 21'

Arthur, Lumena e Projota foram o novo paredão do 'Big Brother Brasil 21' - (Foto: Estadão/Globo Fábio Rocha )

A noite deste domingo, 28, no Big Brother Brasil 21 foi de formação de paredão. Lumena, Arthur e Projota não conseguiram escapar. Ela foi uma das indicadas por Carla Diaz, que atendeu o 'Big Fone" no sábado (27) e precisou escolher três pessoas. Além de Lumena, a atriz colocou as fitas vermelhas em Fiuk e Rodolfo.

Na esperança de tocar o telefone novamente, alguns participantes passaram praticamente o fim de semana todo sentados, deitados ou em pé ao lado do aparelho. Como isso não iria ocorrer, a produção decidiu passar um trote.

O humorista Rafael Portual fingiu ter feito uma ligação para a portaria do Projac. Lumena e Arthur, que atenderam um telefone cada, ouviram o trote, mas não riram ou contaram aos colegas de casa inicialmente o que foi dito para eles. Quando a "sister" contou depois de um tempo, as pessoas não acreditaram. Arthur preferiu o silêncio.

Na noite deste domingo, João Luiz, que é líder, indicou Projota ao paredão. Em "eleição" da casa, Arthur foi o que mais recebeu votos. Rodolfo participou com os dois da prova bate-volta. O objetivo era encontrar um pirulito gigante com o cabo dourado, que estava no número 1. Ele conseguiu e escapou da berlinda.

Quando retornou de um dos intervalos neste domingo, Tiago Leifert surpreendeu os "brothers" ao pedir que o rapper escolhesse alguém que não queria enfrentar no paredão. Ele decidiu tirar Fiuk. Emocionado, o ator chegou a abraçar Projota, como forma de agradecimento.

A votação para eliminação segue até a noite desta terça-feira, dia 2. A última a sair do programa foi Karol Conká, que alcançou o maior índice de rejeição na história do programa, com 99,17% dos votos, seguida por Nego Di, na semana anterior, com 98,76%.