Aos 89 anos, ator John Fraser morre vítima de câncer no esôfago

O ator britânico John Fraser morreu no último sábado, 7, aos 89 anos de idade - (Foto: Divulgação)

O ator britânico John Fraser morreu no último sábado, 7, aos 89 anos de idade. A informação foi divulgada pelo jornal Daily Mail nesta terça-feira, 10.

Fraser foi encontrado morto em sua cama pelo marido, Rodney Pienaar, 68, no último sábado, 7. Há cerca de duas semanas, ele havia sido internado em um hospital para tratar de problemas ligados a um câncer de esôfago, do qual se recusou a fazer quimioterapia.

John ficou conhecido principalmente por seu trabalho em filmes das décadas de 1950 e 1960, como Labaredas do Inferno, The Good Companions e El Cid, além de um papel na série Dr. Who. O ator, porém, vinha afastado das filmagens há mais de duas décadas.