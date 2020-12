Ao lado de Bolsonaro, Silvio Santos recebe selo em homenagem a seus 90 anos

Floriano Peixoto Neto, presidente dos Correios, Silvio Santos, Jair Bolsonaro e Fabio Faria, ministro das comunicações e genro do apresentador, durante cerimônia por conta de selo comemorativo aos 90 anos do dono do SBT - ( Foto: Estadão/Alan Santos/PR )

O apresentador Silvio Santos, do SBT, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) na terça-feira, 15 de dezembro, em cerimônia de lançamento de selo dos Correios em homenagem aos 90 anos do apresentador.

Também estiveram presentes Fábio Faria (PSD-RN), ministro das comunicações e genro de Silvio Santos, e Floriano Peixoto, presidente dos Correios. Apenas os dois utilizaram máscaras durante o momento.

O selo, que foi anunciado pelos Correios no último dia 12 de dezembro, seu aniversário, traz uma foto de Silvio Santos sorrindo ao lado da inscrição "90 anos" e a assinatura do apresentador.

Durante a cerimônia, o Silvio afirmou que "simpatiza" com o presidente. "O pessoal fala: 'Silvio Santos tem carisma'. O que é carisma? Não sei. Não aprende na escola, é carisma, é inexplicável. O pessoal gosta do Bolsonaro da maneira como o Bolsonaro é", disse.

Bolsonaro retribuiu os elogios: "O senhor tem um carisma que ninguém consegue entender. É uma realidade, está no sangue, na sua simpatia, no seu sorriso característico. Assim sendo, nada como, em vida, imortalizar a sua pessoa aqui no Brasil".

Silvio Santos já se encontrou com outros presidentes da República, como Fernando Collor, José Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer em diversas ocasiões no passado. Em maio de 2019, recebeu o próprio Bolsonaro em seu programa de TV.

O apresentador também já se articulou, principalmente na segunda metade da década de 1980, para tentar disputar eleições para prefeito de São Paulo e presidente do Brasil. As tentativas, porém, não foram adiante. Segundo o site do TSE, Silvio Santos é atualmente afiliado ao DEM-SP.

Preço

O preço da folha de selos em homenagem ao aniversário de 90 anos de Silvio Santos é de R$ 47,80, podendo passar a R$ 36 a partir da segunda unidade adquirida. A compra pode ser feita nas agências e na loja virtual dos correios, por tempo limitado.