Anitta: 'Ainda não foi notificada pela Justiça', sobre processo de fã

Anitta e fã - (Foto: Reprodução)

Após a notícia de que uma fã de Anitta, estaria processando a cantora por conta de sua aparição na série Anitta: Made in Honório, da Netflix, os advogados da artista divulgaram um comunicado falando sobre a situação na tarde desta quinta-feira, 14.

Por meio de nota publicada no Instagram, a defesa de Anitta informou que "a cantora ainda não foi notificada pela Justiça sobre o caso" e reforçou "que a ideia da série documental é mostrar a realidade da vida de Anitta, sem manipular a veracidade dos fatos e com a expressa autorização de todos os envolvidos".

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, no processo, Maria Ilza de Azevedo, a fã, alega que estava internada em um hospital com covid-19 quando soube que apareceu na série documental, ao receber ligações de conhecidos que teriam zombado de sua aparição.

Os advogados teriam alegado que o momento causou impacto psicológico na fã, que a série sugeriria que ela teria burlado a segurança para entrar na casa de Anitta e que Ilza não teria autorizado o uso de sua imagem para a produção de Anitta: Made in Honório.

Ainda segundo a reportagem, o processo teria sido ajuizado em 18 de dezembro. No dia seguinte, o magistrado teria negado o pedido de retirada do documentário do ar. No dia 24, Ilza teria desistido da ação, que, apesar disso, ainda não foi extinta.

Entenda a polêmica envolvendo a fã de Anitta

As cenas vão ao ar no 5º episódio de Anitta: Made in Honório, chamado Bastidores. Durante um estresse causado por problemas com suas roupas para um show, a cantora reconhece a fã em seu sofá: "Tia Ilza? O que a Tia Ilza tá fazendo aqui dentro, gente?"

"Deus te abençoe, nunca desanime de nada, porque Deus está contigo", diz a senhora, enquanto entrega uma blusa vermelha de presente para Anitta. "Quando você quiser alguma coisa, liga para mim, tenho facebook também", completa a mulher.

Em seguida, é exibida uma cena de Anitta em seu quarto, já longe da fã: "É isso. O tipo de coisa que acontece na minha vida. É isso aí. As coisas que acontecem na minha casa. De repente eu olho e tem uma fã sentada no sofá. Quem chamou? Por que?"

Miriam Macedo, mãe da cantora, explica: "Quando ela fã estava na portaria, falou que era uma roupa que ia entregar, que até faz umas coisas de crochê, parece. Ela falou isso e pensaram: 'ah, deve ser uma roupa pro show' e liberaram."

"Tudo bem que era uma pessoa tranquila, uma fã que ela já conhecia dos shows. O problema é que foi uma surpresa mesmo, uma invasão. Aí ela Anitta se sentiu um pouco abalada com isso", concluiu.

Na cena seguinte, Anitta aparece irritada e ironiza: "Isso tudo é um teste!? É isso. Para você que é meu fã, já sabe, né? Entrou aqui no condomínio, vem aqui na porta de casa, minha mãe bota você pra dentro e fica aqui com a gente. Toma café, acorda, dorme..."

'Vou ser cancelada', disse Anitta sobre episódio com fã

Na coletiva de imprensa de Anitta: Made in Honório, a cantora já havia citado o episódio como um momento polêmico da série, ocorrido no dia em que estava enfrentando problemas com seu vestuário, sem roupas para um show no Rock In Rio. "Esse eu acho que vou ser cancelada", disse, na ocasião.

"Eu acordo e ainda estamos decidindo ver os looks, o que vamos fazer. Eu desço de manhã e, de repente, olho para uma pessoa, uma mulher de idade, senhora, sentada no meu sofá, e reconheço essa senhora. É uma fã do início da minha carreira".

"E eu pergunto: o que você tá fazendo aqui? Eu trato ela com carinho, claro, né, é uma senhora. Mas, segundos depois, eu subo com ódio no coração e pergunto para todo mundo que ca***lhos que uma fã está fazendo dentro da minha casa no dia do Rock In Rio", conta.

Em seguida, Anitta continua: "Ela é fofinha, vem com presente, sei o nome dela, sei da onde ela é. Aí eu dou um surto com toda equipe e pergunto. 'Não estou acreditando!' Ela estava com uma blusa com uma foto de nós duas escrito 'poderosa' e falei como que temos a equipe inteira dentro da minha casa e ninguém foi capaz de olhar para uma senhora".

"É uma hora que gerou uma confusão. A galera falou: 'os fãs vão te odiar', não sei o que. Falei: 'Gente, não! Se os fãs me odiarem e e ficar 'tadinha da dona fulana', eu falo assim: tadinha de mim!' Tô aqui na minha casa, único lugar que tenho para ter a paz do senhor jesus, de pijama, no dia do show, sem roupa para o show e olho e tem uma fã dentro de casa", prossegue.

Por fim, a cantora concluiu na coletiva: "Eu fico louca. Aí minha mãe explica como que a moça foi parar dentro de casa. Minha mãe achou que era costureira. Uma loucura."