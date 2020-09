Alok lança 'Don't Say Goodbye' com Tove Lo e Ilkay Sencan; ouça

DJ Alok - ( Foto: Estadão/Gil Inouie )

Alok lançou nesta sexta-feira, 25, o single Dont Say Goodbye, uma parceria com o turco Ilkay Sencan e a cantora sueca Tove Lo. A divulgação internacional ocorreu pela Sony Music/B1.

Esta é a primeira colaboração entre os três artistas, que são líderes das paradas da música eletrônica. Alok e Tove Lo somam, cada um, mais de dois bilhões de streams em plataformas digitais.

Alok também é hoje o segundo artista com mais ouvintes no Brasil no Spotify e é o 11º maior DJ no mundo, segundo eleição anual da revista DJ Mag. Já o turco Ilkay ostenta mais de 200 milhões de visualizações no Youtube.

O DJ Alok conta como surgiu a ideia da parceria tripla e o que as pessoas podem esperar com o novo som: "Eu sempre gostei da versatilidade da Tove Lo como artista e como ela se envolve nas produções. Quando soube que ela faria parte dessa produção, fiquei feliz esperando ver como ela colocaria sua característica no single. Tove, Ilkay e eu trabalhamos duro e nos dedicamos muito para criar Dont Say Goodbye e espero que isso se torne parte do que as pessoas escutam no dia a dia, assim como está sendo para nós", declara.

"Essa é uma faixa hipnótica. Estou tão feliz que Alok e Ilkay quiseram que eu fizesse parte disso, porque eu acho que fizemos mágica aqui.", revela Tove Lo. Ilkay acrescenta: "Foi uma experiência maravilhosa poder trabalhar com o Alok e com a cantora sueca Tove Lo. Embora tenhamos trabalhado de continentes diferentes, acredito que a união é a razão pela qual a música soa tão legal e única".