'A Praça É Nossa': Carlos Alberto de Nóbrega grava quadro com Alexandre Porpetone

Em outra foto, Carlos Alberto de Porpetone aparecem no banco da praça no jardim da casa do apresentador. - (Foto: Instagram/@calbertonobrega)

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Carlos Alberto de Nóbrega está em quarentena na casa dele, em São Paulo. O SBT decidiu reprisar os melhores momentos de A Praça É Nossa nas noites de quinta-feira, grade habitual do programa, para preservar o apresentador, de 84 anos.

Nesta semana, ele decidiu receber alguns humoristas, um por vez, em sua casa, para a gravação de participações inéditas. E o primeiro a fazer a visita foi Alexandre Porpetone, que interpreta, entre outros personagens, "Cabrito Tevez".

"Que saudade que eu tava dele, Carlos Alberto de Nóbrega. Sempre uma alegria encontrar o Carlos e muito feliz hoje de voltar a gravar com ele e ser o primeiro convidado gravando inéditos da casa do chefe. Estou completando esse ano 14 anos de Praça É Nossa e estou muito feliz. Obrigado, Carlos Alberto", escreveu o humorista nas redes sociais.

Em outra foto, Carlos Alberto de Porpetone aparecem no banco da praça no jardim da casa do apresentador. Porpetone fez imitações, chamadas para vídeos e stand-up, para alegria do apresentador.

Ainda não há previsão para o retorno das gravações de A Praça É Nossa nos estúdios do SBT. Enquanto isso, Carlos Alberto de Nóbrega segue em casa durante a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.