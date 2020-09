'A Força do Querer', próxima novela das 9, ganha data de estreia

A reprise da novela A Força do Querer teve sua data de estreia anunciada pela Globo para o próximo dia 21 de setembro, uma segunda-feira. Desta forma, o último capítulo de Fina Estampa vai ao ar em 18 de setembro.

A trama que retorna ao ar ficou marcada por personagem como Bibi Perigosa, de Juliana Paes, e Ivana, de Carol Duarte, que se descobria transgênero ao longo dos capítulos, e Ritinha, interpretada por Isis Valverde.

A Força do Querer foi escolhida a melhor novela do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) em 2017, quando conquistou a maior audiência média da emissora desde Avenida Brasil em São Paulo. A novela também contou com uma participação especial da cantora Pabllo Vittar.

Amor de Mãe, novela das 9 que foi interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus, já retomou suas gravações, mas tem a estreia de sua retomada prevista somente para 2021.