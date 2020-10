'A Fazenda': Juliano Ceglia vence prova e é fazendeiro da semana

Juliano Ceglia é um dos participantes de 'A Fazenda 12' em 2020 - ( Foto: Record TV / Divulgação )

Rodrigo Moraes, Biel e Juliano Ceglia disputaram a Prova do Fazendeiro no reality show A Fazenda na quarta-feira, 30. A competição foi vencida por Juliano Ceglia, que substituirá Carol Narizinho no cargo de líder da casa nesta semana.

Na disputa, os participantes precisavam fazer um percurso usando 'pernas-de-pau', pegar algumas peças, fazer o caminho de volta e, então, formar um quebra-cabeça.

Questionado sobre como vai agir como Fazendeiro, Juliano respondeu: "Pelo menos Justiça a gente vai fazer. Tem gente que está num resort de férias e tem gente que está ralando que nem um louco"

Na última terça-feira, 29, a formação da Roça terminou em briga e discussão (clique aqui para assistir). Jojo Todynho, Raíssa Barbosa e Juliano Ceglia estavam entre os mais exaltados.