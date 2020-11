'A Fazenda': 'fiz barraco para me defender', diz Raissa Barbosa

Raissa Barbosa é eliminada da 11ª roça da Fazenda 2020 - ( Foto: Estadão/Twitter @SigaPlayPlus )

Raissa Barbosa, eliminada de A Fazenda 12 na última quinta-feira, 26, vai participar do Hora do Faro no próximo domingo, falando sobre sua passagem pelo reality show.

"Todas as vezes que fiz barraco foi para me defender", afirmou, no quadro A Fazenda - Última Chance, a modelo será 'sabatinada' por Ticiane Pinheiro, Fabíola Gadelha, Leo Dias e Victor Sarro.

Raissa Barbosa ainda faz críticas a Biel, afirmando que o cantor tem um "jeito mascarado".

Ao longo de sua estadia no programa, a participante se envolveu em diversas discussões e perdeu a paciência em algumas ocasiões, chegando até mesmo a quebrar uma porta. Sua assessoria chegou a divulgar que Raissa sofre com o Transtorno Borderline.