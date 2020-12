'A Fazenda': Biel, Jojo e Lidi estão na primeira eliminação da reta final

Biel, Jojo Todynho e Lide disputam primeira roça da reta final de 'A Fazenda 12' - ( Foto: Estadão/Twitter @afazendarecord )

O episódio de A Fazenda 2020 deste domingo, 13, anunciou uma novidade que surpreendeu os telespectadores na reta final do reality show da Record TV: a formação de duas roças que irá definir os quatro finalistas da competição. Depois de vencer a prova especial, que contou com a participação de peões eliminados, Lipe Ribeiro foi o primeiro participante a votar e escolher com quem ele iria competir na eliminação.

Em seguida, foi a vez de Biel, que ficou em segundo lugar na disputa. Assim se formaram as duas roças triplas. O funkeiro puxou Jojo Todynho e Lidi e a votação desta eliminação já está em andamento.

Já o Lipe escolheu Tays e Stéfany para competirem com ele, porém esta votação só será iniciada depois do resultado da primeira, definida por Biel, que será revelado na noite desta segunda-feira, 14.

A partir dessas roças, o público poderá conhecer os quatro finalistas do programa apresentado por Marcos Mion, que disputarão o grande prêmio de R$ 1,5 milhão na próxima quinta-feira, dia 17.