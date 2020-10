A 17ª edição do projeto Autocine Campo Grande exibe o filme "O Bem Amado" neste domingo

O Autocine ficou mais de 31 anos desativado e voltou as atividades em junho de 2020 - (Foto: DIPVG/AGECOM da UFMS)

A 17ª edição do projeto Autocine Campo Grande exibirá neste domingo (25) o filme nacional “O Bem Amado” e contação de histórias com o grupo Arte DEAC, às 18 horas, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O Bem Amado conta a história do prefeito Odorico Paraguaçu (Marco Nanini), que tem como meta prioritária em sua administração na cidade de Sucupira, a inauguração de um cemitério. De um lado é apoiado pelas irmãs Cajazeiras Doroteia (Zezé Polessa), Dulcineia (Andréa Beltrão) e Judiceia (Drica Moraes). Do outro, tem que lutar contra a forte oposição liderada por Vladimir (Tonico Pereira), dono do jornaleco da cidade. Por falta de defunto, o prefeito tem dificuldade para realizar sua meta, mesmo depois da chegada de Ernesto – um moribundo que não morre – e a contratação de Zeca Diabo (José Wilker), um cangaceiro matador.

Antes do filme, será exibido um vídeo produzido pelo Grupo de Arte Deac baseado no livro do escritor, desenhista e cartunista Ziraldo: Flicts. O livro conta a história de uma cor sem vida, deslocada e que ninguém quer usar. A história mostra a importância de sermos nós mesmos e vivermos nossas vidas da melhor maneira possível.

O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS); Prefeitura Municipal de Campo Grande (Sectur e Sisep), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Serviço Social do Comércio (SESC).

O Autocine ficou mais de 31 anos desativado e voltou as atividades em junho de 2020 com entrada franca devido a pandemia do Covid-19, como uma opção de entretenimento.