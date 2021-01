Zona do euro: PMI industrial sobe a 55,2 em dezembro, maior valor desde maio/2018

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 53,8 em novembro para 55,2 em dezembro, o maior valor desde maio de 2018, informou nesta segunda-feira (4) a IHS Markit. A alta no indicador confirma a tendência de recuperação econômica no bloco após o choque da covid-19. "O sólido desempenho da manufatura da zona do euro em meio ao endurecimento das medidas de restrições nos últimos meses de 2020 representa um grande contraste com os bloqueios anteriores. As fábricas atuam como um suporte crucial para a economia", disse o economista-chefe da IHS Markit, Chris Williamson.