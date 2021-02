Zona do euro: PIB (1ª estimativa) encolhe 0,7% no 4º trimestre ante 3º trimestre

Embora negativo, o resultado veio bem melhor do que a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam declínio de 1,2% no período. - (Foto: GABRIELA DI BELLA/ARQUIVO/JC)

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro diminuiu 0,7% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre diante do recrudescimento de medidas para conter a disseminação do novo coronavírus, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia.

Embora negativo, o resultado veio bem melhor do que a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam declínio de 1,2% no período. Na comparação anual, o PIB do bloco sofreu retração de 5,1% entre outubro e dezembro. Neste caso, a projeção do mercado era também de redução mais acentuada, de 5,7%.

A Eurostat revisou ligeiramente o avanço do PIB no terceiro trimestre ante o segundo, de 12,5% para 12,4%. Ao longo de 2020, a zona do euro amargou uma contração de 6,8%, informou a Eurostat.