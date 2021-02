Yellen acredita que integridade do mercado é importante, diz Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Jens Psaki, afirmou nesta quarta-feira que a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, considera importante a "integridade" do mercado acionário. Durante uma coletiva de imprensa, a assessora havia sido questionada sobre qual será o foco de uma reunião da economista com reguladores financeiros para discutir a recente volatilidade nas bolsas de Nova York, causada por movimentos especulativos.

Apesar de não dar detalhes sobre o que será tratado na reunião, ainda sem data para ocorrer, Psaki disse que Yellen quer garantir que as práticas de mercado sejam justas.

A economista se encontrará com representantes da Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente americana à CVM), do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), da distrital do Fed em Nova York e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, pela sigla em inglês).

A convocação do encontro ocorre após usuários do Reddit decidirem impulsionar o preço de ações como a da empresa de entretenimento GameStop, o que gerou prejuízos para fundos de hedge que apostavam na queda dos papéis.