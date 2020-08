Walmart se junta à Microsoft em negociações por operações americanas do TikTok

A Walmart anunciou parceria com a Microsoft nas negociações pela compra das operações do TikTok nos Estados Unidos - (Foto: Agência Brasil)

A Walmart anunciou parceria com a Microsoft nas negociações pela compra das operações do TikTok nos Estados Unidos. O governo americano tem pressionado a controladora do aplicativo, a chinesa ByteDance, a vender o braço da plataforma no país, com argumento de que ela pode ser usada por Pequim como veículo de espionagem.

"A forma como o TikTok integrou recursos de comércio eletrônico e publicidade em outros mercados é um benefício claro para criadores e usuários", destacou comunicado emitido pela varejista, cujas ações saltavam 4,93% às 15h50 (horário de Brasília), na Bolsa de Nova York, repercutindo a notícia.

Segundo reportagem da CNBC, fontes ligadas à ByteDance acreditam que a venda deve se confirmar. A proposta da Microsoft ainda é vista como a favorita, mas um consórcio que inclui a Oracle corre por fora, de acordo com as fontes. A Alphabet, que controla o Google, também entrou na disputa, mas as negociações não foram para frente.

A Walmart não especificou exatamente como a parceria com a gigante do Vale do Silício deve ocorrer, mas ressaltou que ela será uma oportunidade para atingir novos consumidores.

*Com informações da Dow Jones Newswires