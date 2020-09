Visual simples e facilidade de uso são os segredos do sucesso em plataformas digitais e sites

O caso da Netflix é o mais emblemático e pode ser usado para ilustrar tal eficiência. - (Foto:Divulgação)

Ano após ano, cada vez mais negócios têm sido realizados por meio de plataformas virtuais. Além disso, a internet tem tomado o lugar dos anúncios nas páginas de classificados de jornais e nos catálogos de telefone, fazendo assim com que websites muitas vezes se tornem o primeiro meio de contato do cliente em potencial com uma empresa.

Por isso, vê-se cada vez mais foco na construção de plataformas virtuais e websites que unam harmonia visual com facilidade de uso, a fim de tornar a vida do cliente mais fácil. Em grande parte, planos e visuais “espalhafatosos” são totalmente dispensáveis quando se trata de alcançar tal objetivo.

Um dos melhores exemplos em acessibilidade vem dos mercados financeiros. Este setor possui como principal característica a análise de diferentes dados, gráficos e números. Ou seja, é essencial que as plataformas usadas por investidores e analistas econômicos sejam bastante limpas e simples ao mesmo tempo que ofereçam, ainda assim, um conteúdo substancial. Por exemplo, o mercado de forex possui uma movimentação comercial de US$ 4 bilhões diários, o que significa uma atividade muito maior do que a do mercado de ações. Com isso, uma plataforma eficiente e prática ajuda o investidor a encontrar facilmente os dados dos quais precisa, ainda que essas informações estejam incluídas entre diversas outras que também constituem o mercado de investimentos. O mesmo pode ser dito de outros tipos de investimento, seja de renda fixa ou variável, como as carteiras de ações ou os títulos e obrigações do Governo.

Outro bom exemplo de visual simples e eficiente é o das plataformas virtuais mais utilizadas no momento: as que fornecem serviços de streaming. O caso da Netflix é o mais emblemático e pode ser usado para ilustrar tal eficiência. A combinação das cores preto e vermelho, marcadas e espalhadas pela plataforma tanto em suas versões de browser quanto de mobile, não é apenas chamativa mas também imponente. No entanto, o diferencial da mencionada plataforma é realmente a acessibilidade, uma vez que é fácil explorar o vasto catálogo de filmes e séries oferecidos e não se “perder” nas opções ali apresentadas.

Outro exemplo marcante, e tão cotidiano que acaba não passando por nossas mentes, é o do Google. A “página em branco” com uma barra de pesquisa bem no centro teve poucas mudanças desde seu lançamento, em 1998. Boa parte dessas mudanças foi realizada em seu célebre logo, que toma diferentes formas em datas comemorativas. Algo simples, e até básico, mas que chama a atenção.

Esse visual vazio significa a possibilidade de explorar praticamente toda a internet através do serviço de busca. É um mundo de oportunidades tão vasto como as várias folhas em branco de um caderno que ainda não foi tocado pela tinta de uma caneta. A pesquisa também é intuitiva, pois basta digitar algumas letras ou palavras que o Google oferece sugestões quanto ao que o usuário possa estar buscando na internet.



Fonte: Unsplash

Enquanto alguns sites mudam pouco, outros apostam em mudanças mais constantes. É esse o caso do visual do Twitter. A rede social virou um dos canais oficiais de políticos e empresários importantes, incluindo entre eles o presidente Jair Bolsonaro, que comunicam suas ações por meio da mencionada plataforma. Com os anos, a rede social passou por várias mudanças, incluindo o aumento de suas tradicionais mensagens, indo de 140 para 280 caracteres. No entanto, as alterações principais foram realizadas na parte visual, o que acabou gerando contragosto entre usuários, pois é preciso algum tempo para se acostumar com os ajustes que a plataforma costuma fazer todo ano.

No entanto, não são apenas as grandes empresas de tecnologia que são exemplos de sites que unem harmonia visual e facilidade de uso por parte dos clientes. Alguns portais estaduais buscam exatamente esse objetivo. No ano passado, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) do Mato Grosso do Sul, por exemplo, reestruturou a identidade do site oficial do órgão para gerar mais agilidade e otimização durante a navegação.

As escolhas dos visuais do portal da PGE permitem aos usuários navegar pelo site mais facilmente. Além da criação de menus simples e que auxiliam na busca por informações, o site também conta com um visual bonito e moderno, transmitindo uma sensação de clareza a quem o acessa. Assim, além de a página ter uma imagem bem cuidada, o próprio órgão informa, por meio disso, que está comprometido com valores como organização e efetividade – duas qualidades que qualquer pessoa deseja encontrar em um prestador de serviço público.

É fácil perceber que não é preciso muito investimento para conseguir ter um site ou uma plataforma com um design simples, bonito, intuitivo e, acima de tudo, prático. Basta a escolha de um bom profissional da área para que a ideia seja executada da melhor maneira possível e os usuários se sintam confortáveis para navegar pela página.