Vice do Fed diz que BC dos EUA não elevará juros de modo preventivo

Federal Reserve - (Foto: Agência Brasil)

Vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Richard Clarida afirmou que a instituição "não irá elevar os juros de modo preventivo", em linha com as novas diretrizes para a política monetária do Fed. Durante evento virtual, Clarida demonstrou que não tem pressa por um aperto na política monetária, ao reafirmar o compromisso de apoiar o quadro, diante do choque da pandemia.

Clarida ainda foi questionado sobre a fraqueza recente do dólar, mas disse que isso não o preocupava.

Ele tampouco se mostrou preocupado com a chance de menor demanda pelos bônus dos EUA, ao dizer que essa procura pelos títulos americanos deve prosseguir.