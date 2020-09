Vendas no setor do comércio de São Paulo voltam a subir em agosto, aponta ACSP

Rua Vinte e Cinco de Março, famoso centro comercial da cidade de São Paulo - (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

As vendas no setor do comércio de São Paulo voltaram a subir no mês de agosto ante julho, de acordo com o Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Segundo Marcel Solimeo, economista da instituição, a alta seria um reflexo da das medidas de flexibilização e do funcionamento do setor comercial e do Dia dos Pais.

As vendas do comércio paulistano tiveram alta média de 24,8%. Em julho, comparando-se com junho, o crescimento do setor foi de 19,8%. Solimeo avalia que os resultados mostram, aos poucos, uma retomada da economia que deve prosseguir nos próximos meses, conforme as regras de flexibilização do comércio avançarem.

Em julho, o Indicador do Movimento do Comércio a Prazo (IMCP) - Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) mostrou alta de 33,2%, enquanto o Indicador de Movimento de Cheques (IMC) - SPC registrou um aumento de 16,4%. Com relação a agosto do ano passado, os resultados ainda representam uma queda de 33,6%. No acumulado de 2020, a redução nas vendas de 37,1%. E nos últimos 12 meses o resultado foi negativo em 21,3%.

Confiança

Ainda de acordo com a ACSP, o Índice de Confiança do Consumidor (INC) mostrou sinais de recuperação na confiança na economia. O índice fechou em 83 pontos em agosto, mostrando a segunda alta seguida se comparadas com o mês de junho (77 pontos) e julho (79 pontos). No entanto, os números continuam no campo do pessimismo da instituição (abaixo de 100 pontos).

O Balanço de Vendas é elaborado pelo Instituto de Economia da ACSP com base em amostra fornecida pela Boa Vista Serviços.