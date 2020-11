O índice de vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos caiu 1,1% entre setembro e outubro, para 128,9 pontos, informou a Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O resultado contrariou projeções de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 2,0%. Na comparação anual, as vendas aumentaram 20,2% no mês passado.