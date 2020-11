Vendas no varejo em outubro caem 7,7% ante mesmo mês de 2019, diz ICVA

As vendas no varejo brasileiro caíram 7,7% em outubro, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês do ano passado. É o que mostra o índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O levantamento aponta que a recuperação do setor perdeu força em relação a setembro. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, a queda do ICVA foi de 1,6%.

Apesar do recuo em comparação em relação a outubro de 2019, o comércio varejista registrou o sétimo mês seguido de recuperação. "O ritmo de recuperação do varejo diminuiu em outubro, apesar dos segmentos mais afetados no começo da pandemia, como Bares e Restaurantes, e Turismo e Transporte, continuarem mostrando redução nas quedas", afirma o superintendente-executivo de Inteligência da Cielo, Gabriel Mariotto.

Ele destaca ainda que os setores que mais contribuíram para o abrandamento da recuperação foram os que até setembro cresciam bem acima da média, como Supermercados e Hipermercados e Materiais para Construção.

Descontada a inflação e feitos os ajustes de calendário, a maior aceleração do índice foi entre os Bens Duráveis e Semiduráveis, com destaque para o segmento de Vestuário. O segundo maior crescimento aconteceu entre os Serviços. Nesse bloco, é possível ressaltar uma aceleração no setor Alimentação (bares e restaurantes). Já o macro setor de Bens Não Duráveis desacelerou em outubro, puxado pelo setor de Drogarias e Farmácias, enquanto, no viés positivo, veterinárias e pet shops apresentaram aceleração.

A queda de vendas em relação a outubro de 2019 foi registrada em todas as regiões do País. Segundo o ICVA deflacionado com ajuste de calendário, o Sudeste e Nordeste apresentaram a maior retração no mês: -9,2%. Na sequência, aparecem as regiões Sul (-6,7%), Centro-Oeste (-6,3%) e Norte (-2,9%).

Já o ICVA nominal - que não considera o desconto da inflação - com ajustes de calendário, o destaque foi a região Norte, com variação positiva de 5,6%. O Centro-Oeste experimentou alta de 0,8%, seguido pelo Sul (-0,4%), Nordeste (-2,5%) e Sudeste (-4,0%).

O levantamento também informa que a inflação no varejo ampliado foi de 6,5% em outubro ao ponderar o IPCA pelos setores e pesos do ICVA. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,86% em outubro, maior resultado do índice para um mês de outubro desde 2002.