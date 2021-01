Vendas de moradias usadas nos EUA sobem e atingem máxima em 14 anos em 2020

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 0,7% - (Foto: Larry Downing/Reuters)

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 0,7% entre novembro e dezembro, à taxa anual de 6,76 milhões de unidades, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta sexta-feira, 22, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O resultado contrariou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda de 2,0%, a 6,55 milhões de unidades.

De acordo com a NAR, as vendas de moradias usadas no país totalizaram 5,64 milhões em 2020, um aumento de 5,6% em relação a 2019 e o maior nível em 14 anos.