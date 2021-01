Valor da produção agropecuária de Mato Grosso do Sul chega ao recorde de R$ 70,9 bilhões

VBP - (Foto: Saul Schramm)

O Valor Bruto da Produção (VBP) de Mato Grosso do Sul cresceu 29% em 2020, chegando a marca histórica de R$ 70,9 bilhões. Os dados do levantamento do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) mostram ainda que o Estado é o 7º no ranking brasileiro nas riquezas produzidas pelo agronegócio.

O secretário Jaime Verruck, titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) explica que o valor recorde está baseado em uma agricultura inovadora com tecnologia e sustentável, resultado de várias ações de uma cadeia integrada para o crescimento com tecnologia e pesquisa.

“Isso mostra a capacidade de inovação do agronegócio, unido com uma política agrícola do Governo Federal de disponibilidade de crédito para investimentos, mercado internacional forte com altos níveis de produtividade, crescimento com alteração do uso e ocupação do solo, sem a necessidade de abertura de novas áreas”, explica.

O VBP avalia o desempenho agrícola e pecuário de cada Estado e o valor corresponde ao faturamento bruto de cada setor, descontado a inflação do período. Em 2020, o Brasil alcançou a cifra de R$ 871,3 bilhões, tornando-se o maior valor obtido desde a série histórica iniciada em 1989.

Mato Grosso do Sul é um Estado com vocação para o agronegócio, com números crescentes ano a ano, mas com cada vez mais destaque para a agricultura. Enquanto o valor bruto da produção pecuária somou R$ 17,7 bilhões em 2020, com crescimento de 14% em relação a 2019, o VBP das lavouras aumentou em 34,4% no ano passado, chegando a R$ 53 bilhões.

A soja é o principal responsável pelo aumento considerável do valor da produção agrícola no ano passado, sendo que este único produto viu o faturamento anual crescer 73,8% em 2020, chegando a cifra de R$ 22,6 bilhões. Em termos comparativos, a produção bovina somou R$ 13 bilhões de VBP em 2020, com aumento de 16%.

Outros produtos se destacam na soma do VBP de Mato Grosso do Sul, como o algodão, que teve faturamento de R$ 15,4 bilhões em 2020 e crescimento de 10,7%. O VBP do milho aumentou em 52,4% chegando a R$ 9,3 bilhões e os suínos alcançaram a marca de R$ 1,1 bilhão de faturamento em 2020.

Ainda de acordo com o secretário Jaime Verruck, o Governo do Estado tem uma política agrícola bem definida, buscando diversificar a base produtiva, estimular a competitividade nas exportações com estrutura logística em portos, ferrovias e além de estradas e pontes, que formam o cenário ideal para o desenvolvimento do agronegócio.

Mato Grosso do Sul é responsável por 8,1% do valor da produção brasileira. O vizinho Mato Grosso é o primeiro no ranking do país com R$ 134 bilhões de VBP, seguido do Paraná com R$ 117 bilhões e de São Paulo com R$ 106 bilhões. Em quarto está Minas Gerais com R$ 96 bilhões, Rio Grande do Sul em quinto com R$ 73,6% bilhões e em sexto aparece Goiás com R$ 72 bilhões.