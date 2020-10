Vale: produção de minério vai a 88,676 milhões/toneladas, alta anual de 2,3%

A produção de minério de ferro da Vale chegou a 88.676 milhões de toneladas no terceiro trimestre deste ano, alta de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Ante o segundo trimestre deste ano, o avanço chegou a 31,2%. Nos primeiro nove meses do ano, a produção atingiu 215.877 milhões de toneladas, uma queda de 3,5% relação a janeiro e setembro do ano passado. A meta da companhia para a produção é de 310 milhões a 330 milhões de toneladas até o fim do ano.

No relatório que divulgou nesta segunda-feira, 19, a companhia informa que está evoluindo com seu plano de estabilização e entregou uma forte produção de minério de ferro no terceiro trimestre. A produção foi mantida em torno de 1 milhão de toneladas por dia após meados de julho, apresentando consistência e estabilidade ao longo de quase todo o trimestre, segundo a mineradora.

Segundo a empresa, os negócios de Níquel e Cobre conseguiram recuperar a produtividade para um início robusto no quarto trimestre, após normalizar a rotina de manutenção no trimestre. "Os resultados foram possibilitados pelo comprometimento da força de trabalho com os padrões de segurança da empresa e com rígida disciplina operacional, seguindo a implantação contínua do Sistema de Produção Vale (VPS)", disse a mineradora.