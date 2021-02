'Vai ser rápida', diz Pacheco, sobre funcionamento da Comissão Mista de Orçamento

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). - (Foto: Divulgação)

Após uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que vai conversar na noite desta quarta-feira, 3, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre a instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO).

"Vai ser rápida", afirmou Pacheco à imprensa após o encontro, ao falar sobre o funcionamento da CMO.

O colegiado é responsável por analisar o Orçamento de 2021, que ainda não foi votado pelo Legislativo, antes da análise no plenário. A intenção do presidente do Senado é aprovar o projeto até março.

Pacheco e Lira se reuniram em conjunto pela primeira vez com Bolsonaro no Palácio do Planalto e entregaram uma carta de intenções ao chefe do Planalto.

O documento defende prioridade para vacinação contra covid-19, agenda de reformas e uma alternativa ao fim do auxílio emergencial dentro do teto de gastos.

Na reunião, Bolsonaro também citou prioridades do Executivo para o Congresso Nacional. Nenhum documento, porém, foi formalizado.

As propostas foram definidas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ainda não foram divulgadas pelo Palácio do Planalto.