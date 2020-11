Unnião Investimentos inaugura escritório em Campo Grande com foco no público de alta renda

Marcelo Serrano, sócio fundador da Unnião Investimentos - (Foto: Divulgação)

A Unnião Investimentos inaugura agora na segunda quinzena de novembro uma nova unidade, e leva para Campo Grande mais de 10 anos de experiência no mercado de investimentos. Em tempos de baixas taxas de juros e grande oferta de produtos financeiros, o atendimento diferenciado, com assessores que conheçam profundamente todas as opções de investimentos do mercado, é fundamental para ampliar as possiblidades de rentabilidade. Por isso, o mercado de agentes autônomos no Brasil cresce cada vez mais, ocupando o espaço dos bancos tradicionais, que muitas vezes, focam em metodologias agressivas de vendas e deixam de lado a "visão cliente".

Especializada em gestão de ativos, a empresa oferece diferenciais aos clientes com aplicações a partir de R$300 mil. Confiante no potencial do Mato Grosso do Sul, a Unnião Campo Grande deslumbra números audaciosos para 2021. Marcelo Serrano, sócio fundador da Unnião Investimentos afirma que "a escolha por Campo Grande foi feita através de estudos e planejamento estratégico, que apontam o protagonismo do Estado no agronegócio, reservas minerais, expansão industrial e ecoturismo", diz o executivo.

O escritório, localizado no The Place, está nos últimos preparativos para abertura ao público. De acordo com Gustavo Amaral, responsável pela nova unidade, a expectativa é de que o novo escritório tenha sob custódia R$100 milhões até o final do próximo ano e ultrapasse a marca de 100 investidores de alta renda.

Gustavo Amaral, que tem passagens por HSBC, Itaú e, mais recentemente, Banco Safra, ressalta que agronegócio responde por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul. Segundo o Governo do Estado, MS ocupa a terceira posição no ranking nacional no abate de gado e está entre as maiores do Brasil em renda per capita, com maior número de veículos, telefonia celular per capita.

"Nosso principal objetivo é oferecer assessoria personalizada e qualificada a este público, que tem profundo conhecimento em suas áreas de atuação, e merecem o melhor atendimento para investir o seu capital", garante Amaral.

A Unnião Investimentos oferece atendimento private aos investidores com valores acima de R$ 1 milhão, que terão à disposição toda a estrutura consolidada em 10 anos de atuação na área de renda variável, renda fixa, fundos de investimentos, offshore, e corpo técnico qualificado com mais de 15 especialistas.

A empresa paulista leva também a Campo Grande sua área de crédito e câmbio. Hoje, a Unnião conta com mais de 1.500 clientes e 500 milhões em carteira custodiada.