"Uma hora a mais faz falta para bares e restaurantes de Campo Grande", diz presidente da CDL/CG

Bares e restaurantes estão se adaptando - (Foto: Divulgação)

Na reunião realizada na noite de ontem (8), entidades representates do comércio, bares e restaurantes discutiram sobre a possibilidade do horário do toque de recolher ter início às 23h.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), Adelaido Vila destacou que a expansão do horário do toque de recolher para as 23h é positiva, mas ainda não atende as demandas do setor de bares e restaurantes, especialmente em Campo Grande. “Uma hora a mais faz total diferença para quem abre a noite. O movimento começa ter início por volta das 20hs, horário este que o campo-grandense habitualmente sai para jantar com a família”, pontuou.

A reunião contou com a presença do Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, do Secretário Municipal de Govern, Antônio Lacerda, do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Costa e de outras entidades participaram do encontro.

“Estamos certos que o posicionamento deles, em nome do executivo municipal, contribuiu para a construção deste diálogo, que resultou na expansão do toque de recolher em mais uma hora”, destaca.

De acordo com o presidente, o governo precisa olhar mais para o setor de bares e restaurantes e se sensibilizar com quem tem atendido a todas as normas de biossegurança. “Bares e restaurantes são seguros, antes já eram exigentes com as questões de higiene, com a pandemia isso ficou ainda mais rígido. Por isso, temos certeza que estão em conformidade com todas as medidas e precisam ser ouvidos, tendo o toque de recolher alterado para pelo menos até a meia noite”, finaliza.