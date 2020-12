Trecho da BR-135 em MG será federalizado na sexta-feira, 18, diz ministro

O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas - (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta quinta-feira, 17, que o trecho da BR-135, em Minas Gerais, será oficialmente federalizado na sexta-feira, 18, em medida que constará no Diário Oficial da União (DOU). Com isso, o traçado entre Manga e Itacarambi será transferido para a União, que pretende iniciar a pavimentação no ano que vem.

"No dia de amanhã vai estar publicado no Diário Oficial da União a federalização da BR 135, Manga e Itacarambi, e no ano que vem a gente inicia a pavimentação da 135", informou Tarcísio nesta tarde em evento com o presidente Jair Bolsonaro em Jacinto (MG). Ao fazer o anúncio, ele ressaltou a parceria com o governo do Estado e o governador Romeu Zema (Novo).

O trecho da BR já estava qualificado no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), mas dependia da federalização do segmento da rodovia. No início do mês, a Assembleia Legislativa de Minas aprovou projeto neste sentido, que foi sancionado por Zema. Em 2 de dezembro, no dia da aprovação pelos deputados, Tarcísio comemorou o ocorrido nas redes sociais.

"Boa notícia, Minas. A tão pedida pavimentação da BR-135 entre Manga e Itacarambi avançou hoje com a autorização da assembleia mineira para a federalização. Aguardamos sanção para licitarmos obra. É o único trecho da 135 em MG ainda não pavimentado. Governo Jair Bolsonaro vai resolver", escreveu na ocasião.