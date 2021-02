Tráfego na Rodonorte, operada pela CCR, cai 2,3% - ( Foto: Estadão )

Em comunicado ao mercado divulgado nesta segunda, 15, a CCR informou que o tráfego total de veículos na concessionária de Rodovias Integradas do Norte do Paraná (Rodonorte) caiu 2,3% na semana de 5 a 11 de fevereiro, em comparação com o mesmo período de 2020.

Por segmento, o trânsito de veículos de passeio subiu 0,5%, enquanto o tráfego de veículos comerciais caiu 3%% na base comparativa.