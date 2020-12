Toma posse novo diretor-geral da ANP

O almirante Rodolfo Henrique de Saboia é o novo diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Saboia tomou posse do cargo nesta quarta-f (23).

O nome de Saboia foi aprovado em , em sessão no plenário do Senado Federal, para um mandato de quatro anos, na vaga deixada pelo engenheiro Décio Oddone, que renunciou ao cargo em março deste ano.

Desde a saída de Oddone até (22), quando o mandato deste se encerraria oficialmente, a diretoria-geral da ANP foi ocupada por servidores da agência designados pelo presidente Jair Bolsonaro, em uma lista tríplice, conforme determina a Lei 9.986, de 2000.

O almirante Rodolfo Saboia é bacharel em ciências navais pela Escola Naval (1978), mestre no curso de comando e estado-maior, doutor em política e estratégia marítimas, ambos pela Escola de Guerra Naval, e especialista em gestão internacional pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppead-UFRJ).

O militar exerceu diversos cargos na Marinha do Brasil, sendo o último o de superintendente de Meio Ambiente da Diretoria de Portos e Costas, que ocupou até agosto. Com mais de 40 anos de serviços prestados à Marinha, Saboia passou para a reserva em 2012 no posto de contra-almirante.