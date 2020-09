Tesouro faz leilão de venda de NTN-B nesta terça-feira

A liquidação da operação deve ocorrer na quarta-feira. - ( Foto: Alan Marques/Folhapress)

O Tesouro Nacional realiza nesta terça-feira (15) leilão de venda de Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), papéis que são indexados ao IPCA. Conforme o cronograma do órgão referente a setembro, serão ofertados títulos nos vencimentos de 15/5/2025, 15/8/2030, 15/8/2040 e 15/5/2055. As quantidades serão divulgadas na quarta-feira (16). O acolhimento das propostas será feito entre 11h e 11h30, com divulgação de resultados a partir das 11h45, por intermédio do Banco Central. A liquidação da operação deve ocorrer na quarta-feira.