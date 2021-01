Térmicas a diesel dominam cadastramento no leilão de Sistemas Isolados 2021

O Comitê RenovaBio, liderado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), está discutindo a comercialização e consumo do diesel verde, que é produzido a partir de insumos renováveis. - (Foto: Divulgação)

Na contramão da tendência do setor global de energia, a maioria dos projetos cadastrados para o leilão dos Sistema Isolados 2021, previsto para abril, foram termelétricas a diesel. A energia solar, indicada como melhor solução para atender à região Norte por especialistas, ficou em último lugar, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsável pelo leilão.

Ao todo foram entregues 679 propostas de usinas termelétricas a diesel, contra 382 projetos de termelétricas a gás natural; 219 de geração de energia a partir do biodiesel/biocombustíveis; e 81 projetos de geração de energia solar.

O leilão visa atender 23 localidades de cinco Estados da região norte. Os projetos vencedores terão que entregar a energia a partir de 1º de abril de 2023.

"Também se candidataram soluções de suprimento contemplando diferentes combinações de projetos híbridos termelétricos/fotovoltaicos, com e sem armazenamento", informou a EPE. Para fins de cadastramento e habilitação técnica, a mesma central geradora pode fazer parte de mais de uma solução, explicou a autarquia.

O cadastramento para o leilão dos Sistema Isolados 2021 foi encerrado na última sexta-feira (15). Os interessados terão até o dia 12 de fevereiro para informar os parâmetros e os preços necessários aos cálculos do custo do combustível e da parcela variável do custo de operação e manutenção, informou a EPE.

A concorrência foi dividida em cinco lotes - Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima -, totalizando uma potência requerida de 97,28 megawatts (MW). Os 289 projetos cadastrados somam 1.361 MW. O Lote II, do Amazonas, foi o que mais recebeu propostas de soluções para geração de energia elétrica (18), seguido do Lote I, Acre, (14) e Lote V, Roraima (13). Os Lotes III, Pará, e IV, Rondônia, receberam 12 propostas de soluções cada.