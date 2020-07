Telefónica tem queda de 50,7% no lucro do 2º trimestre e ação cai 3,4% em Madri

A receita do segundo trimestre ficou em 10,34 bilhões de euros, 14,8% menor do que no mesmo período de 2019. - ( Foto: Divulgação/ Internet)

A Telefónica divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 425 milhões de euros no segundo trimestre de 2020, valor 50,7% menor do que o ganho de igual intervalo do ano passado, em meio ao impacto da pandemia do novo coronavírus. O lucro operacional da companhia de telecomunicações espanhola somou 3,315 bilhões de euros entre abril e junho, queda de 25,3% na comparação anual. A receita do segundo trimestre ficou em 10,34 bilhões de euros, 14,8% menor do que no mesmo período de 2019. Por volta das 4h35 (de Brasília), a ação da Telefónica operava em baixa de 3,4% na Bolsa de Madri.