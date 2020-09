Taxas longas de juros têm viés de alta e demais rondam estabilidade

Às 9h10, o DI para janeiro de 2027 estava em 7,04%, de 7,01% no ajuste de quinta-feira (17) - (Foto: Fábio Motta/Estadão)

Os juros futuros longos têm viés de alta na manhã desta sexta-feira, 18, em sintonia com o dólar, e os demais rondam a estabilidade, na ausência de um condutor forte para os negócios, uma vez que a agenda desta sexta está bem esvaziada. Às 9h10, o DI para janeiro de 2027 estava em 7,04%, de 7,01% no ajuste de quinta-feira (17). O DI para janeiro de 2023 estava em 4,13%, de 4,14%, enquanto o para janeiro de 2022 marcava 2,81%, de 2,82% no ajuste registrado na véspera.