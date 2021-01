Taxas futuras de juros rondam estabilidade, com viés de baixa

Juros - (Foto: Agência Brasil)

Os juros futuros abriram ao redor da estabilidade na manhã desta terça-feira, 5, mas, pouco depois das 9h renovaram mínimas, adotando viés de baixa, conforme o dólar perdeu força pontualmente ante o real. A moeda norte-americana, no entanto, ainda tem valorização, o que deve conter um alívio maior nas taxas em die de cautela no exterior. Analistas da Renascença DTVM, em nota a clientes, avaliam que a sessão pode ser de volatilidade. Às 9h10, o DI para janeiro de 2027 ia para mínima de 6,39%, de 6,40% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2023 batia 4,17%, de 4,19%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 ia para 2,82%, de 2,84% no ajuste anterior. O dólar à vista subia 0,39%, a R$ 5,2884.