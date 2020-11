Taxas futuras de juros operam estáveis antes de leilão de NTN-B e Guedes

Notas de real - (Foto: Agência Brasil)

Os juros futuros abriram a terça-feira em leve alta, mas desaceleraram em seguida e por volta das 9h10 estavam ao redor da estabilidade antes do leilão de NTN-B e da palestra do ministro da Economia, Paulo Guedes, ambos às 11h. Na segunda-feira, as taxas tiveram queda firme. Às 9h12, o DI para janeiro de 2027 marcava 7,17%, de 7,16% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 exibia 4,82%, de 4,81%, e o para janeiro de 2022 estava em 3,29%, mesma taxa do ajuste anterior.