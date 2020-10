Taxas futuras de juros mostram volatilidade e pouca liquidez à espera de Copom

Juros - (Foto: Agência Brasil)

Em meia hora de negócios os juros futuros já oscilaram entre alta e baixa e por volta das 9h30 recuavam, conforme o dólar também perdeu força ante o real. Mas não há um driver forte em dia e agenda fraca, o que ajuda a explicar a liquidez bem fraca até agora e investidores estão em compasso de espera pelo comunicado do Copom, na quarta-feira, e um desfecho positivo para o pacote fiscal nos Estados Unidos. Às 9h38 desta segunda-feira, o DI para janeiro de 2027 estava em 7,46%, de 7,47% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 marcava 4,88%, de 4,92%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 exibia 3,45%, de 3,47% no ajuste anterior.