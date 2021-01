Taxas de juros sobem em meio à alta de T-notes; reunião ministerial fica no radar

Juros

O movimento é de alta dos juros futuros nesta manhã de quarta-feira, alinhados à alta dos juros dos Treasuries e apesar do dólar estar em baixa ante o real e outras moedas emergentes, com investidores atentos à reunião ministerial do governo, da qual participara o ministro da Economia, Paulo Guedes, que interrompeu suas férias para voltar para Brasília. "No quadro brasileiro, a compreensão da dinâmica do aspecto sanitário e do cenário econômico apontam para um quadro de grandes dificuldades para o País neste início de ano", destacam economistas da Renascença DTVM, em nota a clientes. Às 9h16 desta quarta, o DI para janeiro de 2027 estava em 6,58%, de 6,50% no ajuste de terça. O DI para janeiro de 2023 marcava 4,37%, de 4,30%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 exibia 2,93%, de 2,90% no ajuste de ontem.