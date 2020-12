Taxas de juros curtas recuam após IPCA-15 abaixo da mediana; longas rondam ajuste

Os juros futuros curtos e médios recuam na manhã desta terça-feira, 22, após o IPCA-15 ter acelerado 1,06% em dezembro, de 0,81% em novembro, porém abaixo da mediana das estimativas (1,16%). Já os longos rondam a estabilidade, com viés de baixa, mesmo com dólar em leve alta e apesar do risco fiscal de aprovação da PEC dos municípios. A liquidez é baixa. Às 9h31 desta terça-feira, o DI para janeiro de 2022 caía para 2,91%, de 2,97% no ajuste de segunda-feira. O vencimento para janeiro de 2023 ia para 4,33%, de 4,42%, enquanto o DI para janeiro de 2027 marcava 6,67%, de 6,69% no ajuste anterior.