Taxa de desocupação da mulher é 37,8% maior do que a do homem, revela IBGE

A taxa de desemprego entre as mulheres brasileiras foi de 16,4% no quarto trimestre de 2020, 37,8% superior à taxa de desocupação de 11,9% dos homens. Na média global, a taxa de desemprego foi de 13,9% no quarto trimestre.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Ao longo do ano, a taxa de desocupação cresceu para todo mundo, tanto para homens quanto para mulheres. A taxa cai mais entre homens ao fim do ano do que entre mulheres", explicou Adriana Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e Renda do IBGE.

O rendimento médio mensal dos trabalhadores homens ficou em R$ 2.724 no quarto trimestre de 2020, enquanto as mulheres recebiam R$ 2.219.