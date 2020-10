A taxa de desemprego na zona do euro aumentou de 8,0% em julho a 8,1% em agosto - ( Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A taxa de desemprego na zona do euro aumentou de 8,0% em julho a 8,1% em agosto, resultado em linha com a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O dado foi divulgado pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat, a qual destaca o fato de que o avanço no desemprego ocorre pelo quinto mês consecutivo na região da moeda comum.