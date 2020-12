Tarifa de embarque do Terminal Rodoviário de Campo Grande terá aumento de 5,20%

O Terminal Rodoviário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulgou um novo decreto nesta segunda-feira (21) estipulando o reajuste tarifários dos serviços do Terminal Rodoviários da Capital. O aumento vai ser de 5,20% nas tarifas de embarque e tarifa de Acostamento do Terminal Rodoviário a partir de 1º de Janeiro de 2021.

O documento assinado pelo prefeito Marcos Trad (PSD), afirma que "os procedimentos administrativos a serem adotados pela CTRCG - Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande Ltda., para aplicação do reajuste tarifário de que trata este artigo deverão ser determinados pela Agência de Regulação, através de atos normativos".

Águas - O decreto também traz a aprovação do reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A medida passa a valer a partir do dia 17 de janeiro de 2021, com o reajuste tarifário de 4,77%, conforme disposto na Estrutura Tarifária.

Os procedimentos comerciais a serem adotados pela Empresa Águas Guariroba S.A., concessionária dos serviços, para aplicação do reajuste, deverão ser determinados pela Agência de Regulação, através de atos normativos.