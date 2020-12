Shopping inicia temporada de descontos de até 70% em produtos na Capital

Loja da brinquedos faz liquidaçãod e alguns itens em promoção - Divulgação

O Natal mal terminou e alguns shoppings já iniciam liquidações antes mesmo do Ano Novo. É o caso do Shopping Bosque dos Ipês que promove até 10 de janeiro, a promoção da Etiqueta Vermelha.

Já tradicional no calendário do shopping, a temporada de ofertas é ideal para quem pretende começar o ano economizando, com descontos que chegam a 70%.

Para as crianças Toni Toys preparou descontos de até 60% nos brinquedos, como o jogo Fica Frio, que sai de R$169,99 por R$59,99 e a boneca Capitã Marvel de R$249,99 por R$129,99. A JoquemPo, que tem roupas e acessórios infantis, também está com peças até 60% mais baratas. Destaque para o vestido azul de tule bailarinas, que está de R$116,00 por R$68,00; o conjunto de camiseta e short (várias opções) de R$134,00 por R$68,00 e, ainda, a mamadeira Chicco de R$59,00 por R$47,50. Já a Stilo A tem tênis infantil rosê com detalhe dourado e cadarço de cetim, da marca Novo Pé, de R$79,99 por R$49,99.

Quem está pensando em ficar noivo ou se casar em 2021, pode aproveitar as condições da Egipsyus Joalheiros, com produtos de até 30% de desconto e, ainda, garantia vitalícia de limpeza e polimento. O par de alianças em Ouro 18k com friso ou bisotê sai de de R$1890,00 por R$1390,00. Se você preferir o modelo tradicional, ela sai de R$690,00 por R$480,00.

Para que curte acessórios a Baummer traz promoções como pulseira prata com pingente em zircônia de R$149,90 por R$104,93 e o colar dourado também com pingente em zircônia de R$149,90 por R$89,94. Já a Chilli Beans fez uma seleção especial com descontos de até 50%. O relógio digital marrom de caveira mexicana sai de R$399,98 por R$361,99, o relógio digital quadrado amadeirado retrô de R$429,98 está por 300,99 e o óculos de sol com detalhe preto e dourado, de R$299,98 sai por R$209,99. Na Bela Story, você encontra diversos brincos pequenos por R$5 reais o par e também anéis por R$10, cada. Se a procura é por bolsas, vale conferir os descontos de até 40% da Stima.

Nos sapatos os destaques estão na Anita Shoes que preparou muitos descontos para essa temporada. Tem rasteirinha de R$129,99 por R$19,99. Já a Constance tem peças com até 60% de desconto, como tênis de cano alto rosê de R$119,99 por R$69,99, coturno de salto alto de R$339,99 por R$129,99 e rasteira prata com palmilha almofadada de R$109,99 por R$39,99. A Stilo A traz uma seleção de produtos até 50% mais baratos, dentre eles, rasteirinha, sandálias e sapatos.

Para os esportistas a Centauro traz promoção do maiô Oxer estampado de R$89,99 por R$39,99 e também da camiseta DryFit masculina Oxer estampada de R$59,99 por R$39,99. Além disso, para manter a hidratação, tem garrafinhas da Liga da Justiça de 500 ml, de R$49,99 por R$29,99.

Na Mens & Kids, o short de praia melancia (com estampas diversas) sai de R$149,90 por R$59,90. Já na Capttain 7, o chapéu de palha Prana (disponível em diversas estampas), sai de R$110,00 por R$99,00 e o Top BKBR com alça regulável, está de R$45,00 por R$40,00. Para quem vai pegar estrada, a Primicia também tem produtos na promoção como a frasqueira Ônix de R$218,00 por R$ 169,00 e a mala Mundi de R$449,00 por R$350,00.

O Shopping Bosque dos Ipês oferece o serviço de entrega Bosque Express também para a promoção Etiqueta Vermelha. É simples e muito prático: o consumidor entra em contato com as lojas participantes, que estão publicadas nos canais de comunicação do Shopping (Facebook, instagram) e realiza a compra diretamente com eles. O produto será entregue no endereço da escolha do cliente.

Os clientes podem ainda aproveitar a ida ao Shopping para participar da campanha de Natal do Bosque dos Ipês. A partir de 300 reais em compras, os clientes podem trocar suas notas por cupons e concorrer a um carro zero quilômetro. O sorteio acontece no dia 11 de janeiro e os cupons podem ser trocados no Bosque Express, que fica próximo à Praça de Alimentação, até o dia 10 de janeiro.

Além disso, os clientes que vierem ao Shopping Bosque dos Ipês podem ter a certeza de encontrar um ambiente totalmente seguro, com todos os protocolos de biossegurança sendo rigorosamente cumpridos. O shopping disponibiliza ainda duas cabines UV-C para desinfectar sacolas e bolsas. Elas ficam próximas às lojas Vivara (no primeiro piso) e Studio A (no segundo piso). O procedimento é totalmente gratuito e não tem contra-indicações.