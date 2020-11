Shopping Campo Grande oferece descontos de até 70% com Black Friday

Shopping Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A data oficial da Black Friday neste ano é 27 de novembro mas, no Shopping Campo Grande, as promoções já estão em vigor em diversas lojas, com descontos que podem chegar a 70%. Neste ano, a data foi antecipada e o empreendimento oferece serviços para facilitar as compras, sejam elas feitas de modo on-line ou presencial. Outra novidade é a programação de Lives, que serão transmitidas pelo Facebook a partir do dia 21 (sábado), com participação de influenciadores locais, para apresentar as principais ofertas das lojas.

Para quem já quer comprar os presentes de Natal, as opções da Black Friday são boas alternativas. Entre os destaques do catálogo, estão a sapatilha Sos, da Anacapri, de R$ 100 por R$ 59,90; o sapatênis da Aramis, de R$ 519 por R$ 149; e o tênis Nike Joy Ride Run, da Authentic Feet, de R$ 600 por R$ 399. Além disso, há descontos também em roupas, como a calça jeans da Fórum, de R$ 454 por R$ 181,60. E para os cervejeiros de plantão, na Moagem há um kit com abridor de garrafa e chaveiro de R$ 91,60 por R$ 27,48. Outra alternativa para presentear está na My Box, com teclado gamer, mouse e mousepad, de R$ 399 por R$ 250.

Uma das novidades do Shopping para esta edição será o Personal Shopper, onde, por meio de um número de WhatsApp (67 99158-8778), o cliente poderá tirar dúvidas sobre as lojas, produtos e tamanhos, em tempo real. A ferramenta funcionará como um assistente de compras que vai até a loja e repassa ao cliente todas as informações. Assim, o consumidor poderá sair de casa sabendo exatamente o que irá comprar e com mais conforto e agilidade.

Além disso, há a opção de compra on-line, em que o cliente pode entrar em contato direto com a loja por meio dos canais digitais. Basta fazer o pedido e combinar com o vendedor em qual portaria ele deseja receber o produto. Se o período de espera ultrapassar 15 minutos, o cliente que compra pelo drive-thru tem direito de abono do estacionamento de até 40 minutos. No link a seguir, há o contato de todas as lojas que atendem nesta modalidade: shoppingcampogrande.com.br/compra-online.

As compras poderão ser feitas, ainda, via Delivery Center, permite que os lojistas parceiros exibam seus produtos e cardápios em marketplaces como iFood, Rappi, Mercado Livre, Google Food Order, B2W, além dos próprios marketplaces da administradora, usando o Shopping como um ponto de coleta dos produtos. Toda a gestão e roteirização dos pedidos é feita pela própria plataforma.

E para aqueles que optarem pela experiência de ir pessoalmente ao Shopping, serão recebidos com todos os cuidados de acordo com um rigoroso protocolo de higienização e segurança implantado pela brMalls. O uso de máscara é indispensável.