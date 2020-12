Setor industrial de MS fecha ano em alta e presidente da FIEMS renova esperanças para 2021

O presidente da Fiems, Sérgio Longen - (Foto: Divulgação)

Mesmo entrando em uma segunda onda da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, o setor da indústria está fechando o ano com números positivos. O presidente da Fiems, Sérgio Longen, agradeceu por todo o apoio e trabalho realizado em 2020 diante de tantas dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e desejou um 2021 cheio de esperança em dias melhores. Ele ponderou que o ano será de grandes desafios, mas destacou que a industrialização de Mato Grosso do Sul deverá avançar e se desenvolver ainda mais.

“Vamos atender as demandas das empresas e teremos inúmeras oportunidades. Vamos combater esse vírus de forma definitiva e ele vai ter de se tornar um inimigo mais frágil. Com relação à economia, com certeza 2021 será um ano positivo e já temos trabalhado com uma projeção de crescimento do PIB para o Brasil e em especial Mato Grosso do Sul e deveremos apresentar números muito parecidos com 2020 e é um sonho nosso chegarmos a 140 mil trabalhadores na indústria no próximo ano", afirmou Longen.

Ainda conforme o presidente, o sistema Fiems irá continuar desenvolvendo ações de incentivo, de qualificação profissional e de fortalecimento das atividades empresariais em todo o Estado em parcerias com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa e municípios. “Desejo muita fé para 2021 e esperança e tenho certeza de que todos nós chegaremos ao final de 2021 com saúde e com essa página virada de pandemia”, finalizou.